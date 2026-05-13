        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 13 Mayıs 2026 Çarşamba gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın alış-satış fiyat tablosu

        Canlı altın fiyatları: 13 Mayıs gram altın ve çeyrek altın alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 13 Mayıs Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve ABD'de açıklanan güçlü enflasyon verileri, piyasalarda dalgalanmayı artırırken Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ons altın üzerinde baskı oluşturdu. İç piyasada ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında hareketlilik sürerken vatandaşlar "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 08:11 Güncelleme:
        Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD’de beklenenden yüksek gelen enflasyon verileri sonrası Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin azalması, güvenli liman olarak görülen altının seyrinde değişikliğe neden oldu. 13 Mayıs Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken iç piyasada da fiyatlarda anlık değişimler yaşanıyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 13 Mayıs güncel altın fiyatları...

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.861,3670

        6.862,0380

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.691,06

        4.691,93

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.977,9800

        11.219,5500

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.908,3300

        44.737,3200

        TAM ALTIN FİYATI

        44.371,00

        44.820,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.883,62

        22.435,05

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.904,45

        44.732,89

        ATA ALTIN FİYATI

        44.910,72

        46.040,45

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.732,72

        4.967,64

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.209,92

        6.509,63

        GREMSE ALTIN FİYATI

        110.586,00

        112.085,00

        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        SGK'dan yemek kartı genelgesi
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Test sonuçları belli oldu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Acı haber
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Alevlerin arasında kaldılar
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
