        CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Nisan 2026 Cuma bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın alış-satışı ne kadar?

        

        Altın fiyatları 17 Nisan 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda İran ile ilgili gerilimde diplomatik çözüm arayışlarının yeniden hız kazanması, enflasyon endişelerini azaltırken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi. "Canlı altın fiyatları", "gram altın ne kadar", "çeyrek altın kaç TL" gibi aramalar hız kazanırken, özellikle 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları ile birlikte tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 07:40 Güncelleme:
        1

        Piyasalarda son dakika gelişmeleri altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 17 Nisan 2026 Cuma itibarıyla altın yükselişe geçerken, yatırımcılar “bugün altın fiyatları ne kadar oldu?”, “gram altın kaç TL”, “çeyrek ve tam altın fiyatı” sorularına yanıt arıyor. İran merkezli jeopolitik risklerin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik beklentiler ve düşen enflasyon baskısı, altın piyasasında hareketliliği artırdı. Güncel alış-satış rakamları özellikle bilezik ve ziynet altın türlerinde yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 17 Nisan altın fiyatlarına dair son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.902,8330

        6.903,9570

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.783,82

        4.797,92

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.049,0400

        11.292,5800

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.188,0400

        45.023,8900

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        44.816,00

        45.443,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.016,28

        22.572,09

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.170,59

        45.006,12

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        45.593,73

        46.739,88

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.768,08

        5.000,71

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.267,38

        6.557,96

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        111.533,00

        114.141,00

