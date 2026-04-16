Altın yükseliş ivmesinde! 17 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları
Altın fiyatları 17 Nisan 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda İran ile ilgili gerilimde diplomatik çözüm arayışlarının yeniden hız kazanması, enflasyon endişelerini azaltırken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi. "Canlı altın fiyatları", "gram altın ne kadar", "çeyrek altın kaç TL" gibi aramalar hız kazanırken, özellikle 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları ile birlikte tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.902,8330
6.903,9570
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.783,82
4.797,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.049,0400
11.292,5800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.188,0400
45.023,8900
TAM ALTIN FİYATI
44.816,00
45.443,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.016,28
22.572,09
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.170,59
45.006,12
ATA ALTIN FİYATI
45.593,73
46.739,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.768,08
5.000,71
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.267,38
6.557,96
GREMSE ALTIN FİYATI
111.533,00
114.141,00