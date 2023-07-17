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Güvenli liman olarak tanımlanan altın piyasalarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyon rakamlarının beklenilenin altında gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken ons altın fiyatı da 1960 doları aştı. İşte 17 Temmuz Pazartesi güncel yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

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