Altın fiyatları haftaya böyle başladı! İşte 17 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Canlı altın fiyatlarıındaki yaşanan dalgalanmalar yatırımcılar ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri iç piyasalarda altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. ABD'de Haziran ayında da düşüş gösteren enflasyon rakamları altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. İşte 17 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...
Güvenli liman olarak tanımlanan altın piyasalarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyon rakamlarının beklenilenin altında gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken ons altın fiyatı da 1960 doları aştı. İşte 17 Temmuz Pazartesi güncel yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.643,42
1.643,73
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.954,74
1.955,12
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.629,47
2.687,49
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.517,86
10.717,10
YARIM ALTIN FİYATI
5.242,50
5.374,99
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.517,86
10.717,10
ATA ALTIN FİYATI
10.920,51
11.193,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.496,69
1.592,20