Altın fiyatları dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki son duruma göre değişikilik gösteriyor. Haftanın son işlem gününde bin 200 TL'ye kadar yükselen gram altın fiyatları tüm zamanlarının en yüksek seviyesini test etti. Altın fiyatları, ABD ve Avrupa’da yaşanan bankacılık krizleri ile güvenli liman talebindeki artışla birlikte yükseliyor. İşte, 18 Mart 2023 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...

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