Altın fiyatlarında dalgalı seyir! İşte 20 Şubat Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları jeopolitik gerilimler nedeniyle dalgalı seyrediyor. Fiyatlardaki oynaklığın ana nedeni ABD-İran gerilimi olarak öne çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki değişim de altın piyasasına yön veriyor. 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, haftanın son işlem gününde 7 bin 40 lira seviyesinde seyrederken, ons altın 4 bin 988 liradan işlem görüyor. İşte, 20 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.041,4130
Satış: 7.042,4850
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.987,64
Satış: 4.988,95
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.266,2600
Satış: 11.514,4600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.065,0400
Satış: 45.917,0000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.450,00
Satış: 47.988,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.455,78
Satış: 23.021,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.052,34
Satış: 45.902,68
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.148,32
Satış: 49.386,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.997,74
Satış: 5.278,11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.640,58
Satış: 6.963,39
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 118.253,00
Satış: 119.870,00