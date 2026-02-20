Canlı
        CANLI ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT 2026: Altın dalgalı seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları jeopolitik gerilimler nedeniyle dalgalı seyrediyor. Fiyatlardaki oynaklığın ana nedeni ABD-İran gerilimi olarak öne çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki değişim de altın piyasasına yön veriyor. 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, haftanın son işlem gününde 7 bin 40 lira seviyesinde seyrederken, ons altın 4 bin 988 liradan işlem görüyor. İşte, 20 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 20.02.2026 - 08:00 Güncelleme: 20.02.2026 - 08:00
        1

        Altın fiyatları 20 Şubat 2026 Cuma günü dalgalı seyrini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler, dolar endeksindeki değişim ve ABD ile İran arasında artan jeopolitik gerilimler fiyatlarda oynaklığa neden oluyor. Haftanın son işlem gününde ons altın 4 bin 988 liradan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise 7 bin liranın üzerinde seyrediyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 20 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.041,4130

        Satış: 7.042,4850

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.987,64

        Satış: 4.988,95

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.266,2600

        Satış: 11.514,4600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.065,0400

        Satış: 45.917,0000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.450,00

        Satış: 47.988,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.455,78

        Satış: 23.021,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.052,34

        Satış: 45.902,68

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.148,32

        Satış: 49.386,32

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.997,74

        Satış: 5.278,11

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.640,58

        Satış: 6.963,39

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 118.253,00

        Satış: 119.870,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
