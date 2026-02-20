Altın fiyatları 20 Şubat 2026 Cuma günü dalgalı seyrini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler, dolar endeksindeki değişim ve ABD ile İran arasında artan jeopolitik gerilimler fiyatlarda oynaklığa neden oluyor. Haftanın son işlem gününde ons altın 4 bin 988 liradan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise 7 bin liranın üzerinde seyrediyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 20 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…