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Altın fiyatları düşüşte! 21 Haziran 2023 güncel altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları düşüşe geçti. Altının ons fiyatı, dün günü 1.937 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda 1.934,46 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler için canlı gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 21 Haziran 2023 güncel altın fiyatları...

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  • CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Haziran 2023 bugün Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahının düşük seyrettiğini ifade ederek, Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

    Dün açıklanan verilerde ABD'nin konut başlangıçlarının mayısta yüzde 21,7 arttığını hatırlatarak, konut piyasasının sıcak kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

    Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü dile getirerek, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlediğini söyledi.

    Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.920 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, 21 Haziran 2023 güncel altın fiyatları son durum...

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  • CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Haziran 2023 bugün Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.459,44

    1.459,70

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Haziran 2023 bugün Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.934,20

    1.934,46

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Haziran 2023 bugün Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    2.335,61

    2.387,17

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Haziran 2023 bugün Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    9.340,42

    9.517,23

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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