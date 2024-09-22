Altın fiyatları son durum gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed faizi 50 baz puan düşürdü ve yüzde 5 seviyesine çekti. Fed'in faiz indirimi hamlesi sonrası altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı ancak kar realizasyonu sonrası gerilemeler görüldü. Bugün ons altın 2 bin 621 liradan, gram altın ise 2 bin 874 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verilerine göre bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 22 Eylül 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…