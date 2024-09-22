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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 22 EYLÜL 2024: Altın rekor tazeledi! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 22 Eylül 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Fed'in faiz indirimi sonrası rekor kıran altın fiyatları kar realizasyonlarının ardından yeniden yükselişe geçiyor. Ons altın fiyatı güne 2 bin 621 TL'den başladı. Gram altın fiyatı ise bugün 2 bin 874 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 22 Eylül 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 07:20 Güncelleme: 22.09.2024 - 07:20
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        1

        Altın fiyatları son durum gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed faizi 50 baz puan düşürdü ve yüzde 5 seviyesine çekti. Fed'in faiz indirimi hamlesi sonrası altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı ancak kar realizasyonu sonrası gerilemeler görüldü. Bugün ons altın 2 bin 621 liradan, gram altın ise 2 bin 874 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verilerine göre bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 22 Eylül 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        20 Eylül Cuma günü 2 bin 870 liradan işlem gören gram altın, 22 Eylül Pazar günü 2 bin 870 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4 bin 593 liradan, 4 bin 598 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.874,25

        2.875,03

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.621,10

        2.622,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.598,80

        4.700,67

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        18.395,20

        18.745,18

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        9.168,86

        9.401,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        18.395,20

        18.745,18

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        19.387,41

        19.874,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.580,00

        2.415,82

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.663,00

        2.815,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        47.296,00

        47.945,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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