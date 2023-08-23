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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 23 Ağustos 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 23 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde araştırılmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın fiyatları günlük ve haftalık bazda hareketli bir grafik çiziyor. Altının ons değeri Mayıs ayında gördüğü zirvenin ardından yüzde 8 oranında geriledi. İşte 23 Ağustos Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 09:23 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:25
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        1

        Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmelerine paralel bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum takip ediliyor. Üst üste değer kaybeden altın fiyatları toparlanmaya başladı. İşte 23 Ağustos yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

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        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.727,92

        1.740,66

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.902,88

        1.903,23

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.660,17

        2.718,83

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.640,69

        10.842,08

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.303,72

        5.437,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.640,69

        10.842,08

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.375,79

        11.659,54

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.570,41

        1.668,63

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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