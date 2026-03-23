Altın fiyatları çakıldı! İşte 23 Mart 2026 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları, İran'daki çatışmaların devam etmesi piyasalarda faiz artırımı beklentilerini artırması ile haftaya yüzde 3 düşüşle başladı. Düşüş sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ons altın haftanın ilk işlem gününde 4366 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın ise 6250 TL'nin altına geriledi. İşte, 23 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları, Orta Doğu'da süren jeopolitik gerginliklerin etkisi ile geçen hafta yüzde 10'dan fazla değer kaybetmişti. Sarı metal yeni haftaya da yüzde 3 düşüşle başladı. Savaşın dördüncü haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon risklerini artırdı. ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının faiz artışı beklentilerini artırdı. Bu nedenle altının cazibesi azaldı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4 bin 366 dolar seviyesine geriledi. Peki bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 23 Mart 2026 canlı altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.202,3680
Satış: 6.204,3060
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.364,77
Satış: 4.366,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.923,7900
Satış: 10.144,0400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.685,4400
Satış: 40.437,9100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 42.548,00
Satış: 44.862,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.854,06
Satış: 20.355,32
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.812,28
Satış: 40.576,59
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 46.146,11
Satış: 47.346,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.639,60
Satış: 3.664,87
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.954,67
Satış: 6.498,71
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 106.042,00
Satış: 111.897,00