Altında yeni rekor! 24 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Geçen hafta rekor üzerine rekor kırarak, yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları bu haftaya yeni bir rekorla başladı. Pazartesi günü gram altın 2 bin 800 TL seviyesini gördü! Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 24 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
Fed'in çarşamba günü 50 baz puanlık faiz indirim kararı almasının ardından bugün de Japonya Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bırakmasıyla altındaki yükseliş haftanın son işlem gününe taşındı.
Altının ons fiyatı 2.614 doların üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aşarken haftalık yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı. Böylece altın dolar bazında yatırımcısına 2024 genelinde şu ana kadar yüzde 27 kazandırmış oldu.
Analistler teknik olarak 2.650 doların direnç olarak öne çıktığını bu direncin kırılması durumunda orta vadede 2.804 doların gündeme gelebileceğini belirtti.
Fed'in faiz indirimlerine güçlü bir şekilde başlaması doları görece zayıflatırken bu durum altına talebi artırıyor. Uzmanlar bunun yanında İsrail odaklı yaşanan jeopolitik gerilimlerin de altını destekleyen bir diğer unsur olduğuna dikkat çekiyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 24 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR!
22 Eylül Cuma günü 2 bin 870 lira olan gram altın, 23 Eylül Pazartesi günü 2 bin 882 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 598 liradan, 4 bin 611 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.882,1770
Satış: 2.882,5060
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.625,42
Satış: 2.625,77
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.611,4800
Satış: 4.712,9000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.452,4900
18.801,1200
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.197,79
Satış: 9.429,85
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.453,24
Satış: 18.802,03
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.387,41
Satış: 19.874,82
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.668,99
Satış: 2.821,31
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.583,68
Satış: 2.420,11