Anlık ve canlı altın fiyatları 25 Temmuz Cuma yani haftanın son işlem günü için araştırılıyor. Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin azalması altına olan talebi zayıflatırken, dolardaki zayıf seyir ise düşüşü sınırladı. Ons altın 3.362 dolar seviyelerine geriledi. Haftanın son işlem gününe yüzde 0,7’lik kayıpla başlayan gram altın ise 4 bin 379 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…