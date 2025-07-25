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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 TEMMUZ: Altında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD-Japonya ticaret anlaşması risk iştahını artırarak güvenli liman talebini azalttı. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Sabah saatlerinde gram altın alış satış fiyatı 4 bin 355 lira olarak kaydedildi. Ons altın ise 3.341 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 07:56 Güncelleme: 26.07.2025 - 00:17
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları 26 Temmuz Cumartesi yani haftanın son işlem günü için araştırılıyor. Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin azalması altına olan talebi zayıflatırken, dolardaki zayıf seyir ise düşüşü sınırladı. Ons altın 3.341 dolar seviyelerine geriledi. Haftanın son işlem gününe yüzde 0,7’lik kayıpla başlayan gram altın ise 4 bin 355 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.355,47

        Satış: 4.355,75

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.341,21

        Satış: 3.341,81

        ALTIN/ONS TL FİYATI

        Alış: 135.714,00

        Satış: 135.763,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.968,75

        Satış: 7.121,66

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.879,08

        Satış: 28.404,45

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.281,00

        Satış: 28.429,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.893,28

        Satış: 14.243,27

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.875,00

        Satış: 28.399,52

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.751,32

        Satış: 29.476,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.376,45

        Satış: 3.336,48

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.957,24

        Satış: 4.160,62

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.440,00

        Satış: 70.962,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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