Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD-Japonya ticaret anlaşması risk iştahını artırarak güvenli liman talebini azalttı. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Sabah saatlerinde gram altın alış satış fiyatı 4 bin 355 lira olarak kaydedildi. Ons altın ise 3.341 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları...
Anlık ve canlı altın fiyatları 26 Temmuz Cumartesi yani haftanın son işlem günü için araştırılıyor. Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin azalması altına olan talebi zayıflatırken, dolardaki zayıf seyir ise düşüşü sınırladı. Ons altın 3.341 dolar seviyelerine geriledi. Haftanın son işlem gününe yüzde 0,7’lik kayıpla başlayan gram altın ise 4 bin 355 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.355,47
Satış: 4.355,75
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.341,21
Satış: 3.341,81
ALTIN/ONS TL FİYATI
Alış: 135.714,00
Satış: 135.763,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.968,75
Satış: 7.121,66
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.879,08
Satış: 28.404,45
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.281,00
Satış: 28.429,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.893,28
Satış: 14.243,27
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.875,00
Satış: 28.399,52
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.751,32
Satış: 29.476,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.376,45
Satış: 3.336,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.957,24
Satış: 4.160,62
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.440,00
Satış: 70.962,00