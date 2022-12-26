Ons alton ve döviz kurlarındaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ons altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1800 dolara kadar yükselirken gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları da yükselişe geçti. Yatırımcılar " Güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" araştırmaları yapıyorlar. İşte, 26 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında son durum...

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