Altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Gram altın öğle saatlerinden itibaren 1.164,91 TL olurken, çeyrek altın 1.904,63 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? Altın fiyatlarında güncel rakamları haberimizde paylaştık. İşte 28 Ocak Cumartesi 2023 güncel altın fiyatları...

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