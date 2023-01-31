Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Gram altın sabah saatlerinden itibaren 1.161,82 TL olurken, çeyrek altın 1.899,58 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ocak Salı 2023 güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ