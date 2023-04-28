Altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın fiyatları ons altındaki değer kaybı ile geriledi. İşte, 28 Nisan 2023 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış - satış rakamları...

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