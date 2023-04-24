Altın fiyatları, Ramazan Bayramı'nın ardından piyasaların açılacağı ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın fiyatlarında ibre aşağı döndü. Altının ons değeri 2 bin doların altına çekildi. İşte, 24 Nisan 2023 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış - satış rakamları...

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