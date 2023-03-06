Altın fiyatları ile ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte yatırımcılar, Kapalıçarşı'daki son durumu merak ediyor. İşte döviz kurlarındaki hareketliliğin ardından 6 Mart 2023 Pazartesi günü itibariyle altındaki güncel durum...



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