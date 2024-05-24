Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Haftaya 2 bin 500 seviyesinden başlayan gram altın bu hafta 2 bin 409 liraya kadar geriledi. Ancak altın fiyatları 24 Mayıs Cuma gününe yükselişle başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...