Altın alacaklar dikkat! İşte 3 Mayıs canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son günlerde düşüşe geçen ve 2 bin 400 liranın altına gerileyen gram altın fiyatı bugüne yatay seyirde başladı. 3 Mayıs Cuma günü güncel ons altın değeri 2 bin 302 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 397 liradan satılıyor. İşte, 3 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. 1 Mayıs'ta açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizi, 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi. Faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.
Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden olurken, Fed'in ilk faiz indirimi tarihine ilişkin beklentilerin ötelenmesi altındaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 396 liradan yaparken; 3 Mayıs Cuma günü saat 07:25 itibarıyla 2 bin 397 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 919 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.396,81
Satış: 2.397,10
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.301,73
Satış: 2.302,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.834,89
Satış: 3.919,25
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.339,56
Satış: 15.629,07
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.645,81
Satış: 7.838,51
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.339,56
Satış: 15.629,07
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.996,22
Satış: 16.405,13
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.298,34
Satış: 1.719,80
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.205,30
Satış: 2.338,56