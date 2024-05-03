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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 3 Mayıs 2024 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte 3 Mayıs canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son günlerde düşüşe geçen ve 2 bin 400 liranın altına gerileyen gram altın fiyatı bugüne yatay seyirde başladı. 3 Mayıs Cuma günü güncel ons altın değeri 2 bin 302 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 397 liradan satılıyor. İşte, 3 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 07:27 Güncelleme: 03.05.2024 - 07:28
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. 1 Mayıs'ta açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizi, 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi. Faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.

        Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden olurken, Fed'in ilk faiz indirimi tarihine ilişkin beklentilerin ötelenmesi altındaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 396 liradan yaparken; 3 Mayıs Cuma günü saat 07:25 itibarıyla 2 bin 397 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 919 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.396,81

        Satış: 2.397,10

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.301,73

        Satış: 2.302,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.834,89

        Satış: 3.919,25

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.339,56

        Satış: 15.629,07

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.645,81

        Satış: 7.838,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.339,56

        Satış: 15.629,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 15.996,22

        Satış: 16.405,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.298,34

        Satış: 1.719,80

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.205,30

        Satış: 2.338,56

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