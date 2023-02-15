Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Şubat Çarşamba gününe düşüşle başladı. Gram altın bin 119 lira, çeyrek altın fiyatları bin 830 lira seviyesinden güne başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 15 Şubat çeyrek ve rgam altın fiyatları alış - satış tablosu...

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