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        Haberler Bilgi CANLI altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 27 Mayıs 2024 hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkileniyor. Salı gününden itibaren ciddi bir düşüş yaşayan altın fiyatları haftanın son işlem gününde değer kazandı. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yükselmeye devam ediyor. 26 Mayıs günü altının ons fiyatı 2 bin 334 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 418 TL'ye yükseldi. İşte, 27 Mayıs 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 08:06 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:46
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da yakından takip ediliyor. Hafta boyunca düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, son işlem gününü yükselişle kapattı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 26 Mayıs Pazar günü 2 bin 418 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 940 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 954 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.417,74

        Satış: 2.418,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.333,03

        Satış: 2.416,29

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.868,38

        Satış: 3.954,19

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.473,54

        Satış: 15.768,39

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.712,59

        Satış: 7.908,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.473,54

        Satış: 15.768,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.130,77

        Satış: 16.537,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.307,32

        Satış: 1.722,50

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.219,89

        Satış: 2.342,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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