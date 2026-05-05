Canlı altın fiyatları son durum: 5 Mayıs 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarında anlık değişimlere yol açarken güncel veriler yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, 5 Mayıs 2026 itibarıyla 14-22 ayar bilezik, gram altın ile tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne seviyede?
Altın fiyatları son dakika... Salı gününe girilmesiyle altın fiyatlarının yeni haftada nasıl şekilleneceğine dair araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar "Bugün altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. 5 Mayıs 2026 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.590,2510
6.591,0650
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.537,25
4.538,22
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.548,4400
10.780,4700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.193,3300
42.990,3400
TAM ALTIN FİYATI
42.773,00
43.211,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.030,85
21.561,17
ZİYNET ALTIN FİYATI
42.193,56
42.990,47
ATA ALTIN FİYATI
43.693,33
44.793,10
14 AYAR BİLEZİK ALTIN GRAMI FİYATI
3.592,24
4.802,54
22 AYAR BİLEZİK ALTIN GRAMI FİYATI
5.982,05
6.268,75
GREMSE ALTIN FİYATI
106.525,00
108.609,00