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        CANLI | Fenerbahçe Beko-Monaco

        Turkish Airlines Euroleague (THY Avrupa Ligi) finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliği yaptığı finali kazanarak Euroleague'de 2. şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Fenerbahçe Beko-Monaco maçının canlı skor takibi haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:16
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        CANLI | Fenerbahçe finalde Monaco'ya karşı!
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        THY Euroleague (Avrupa Ligi) Final Four (Dörtlü Final) organizasyonunun finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Monaco'yla karşılaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan final müsabakası TSİ 20.00'de başladı. Dev karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

        CANLI SKOR

        FENERBAHÇE BEKO - MONACO: 42-41 (3. PERİYOT OYNANIYOR)

        1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO - MONACO: 18-20

        2. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO - MONACO: 35-33

        Final Four'un ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.

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        4. KEZ FİNALDE

        Litvanyalı başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. finalde mücadele ediyor.

        2017'de İstanbul'da düzenlenen Final Four'da kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Euroleague'de 7. kez Final Four tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.

        MONACO'NUN İLK FİNALİ

        Fransa'yı temsil eden Monaco ise tarihinde ilk kez Euroleague'de final oynuyor. Daha önce 2022-2023 sezonunda Final Four'da mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu.

        Sezonu 21 galibiyet 13 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta İspanya ekibi Barcelona'yı 3-2'yle geçmişti. Final Four'da da Olympiakos'u saf dışı bırakan Monaco, 2020-2021 sezonunda Eurocup'ı kazanmıştı.

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