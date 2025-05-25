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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko kupasını aldı! - Basketbol Haberleri

        Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko kupasını aldı!

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 22:58 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:58
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen Dörtlü Final'in finalinde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.

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        Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.

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        Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.

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        MVP NIGEL HAYES-DAVIS

        Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.

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        Finali 23 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle tamamlayan ve 30 verimlilik puanı alan Hayes-Davis, MVP ödülünü maç sonu aldı. MVP'yi organizasyonu takip eden gazetecilerin oyları belirledi.

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