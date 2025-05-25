Fenerbahçe Beko başantrenörü Jasikevicius tarihe geçti!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Fenerbahçe'nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kazandığı bu şampiyonlukla EuroLeague tarihine geçti
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kazandığı bu şampiyonlukla EuroLeague tarihine geçti.
Jasikevicius, 25 yıllık modern lig tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanan ilk isim oldu.
Oyunculuğunda Maccabi'yle 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaiksos'la (2009) ise birer kez EuroLeague'i kazanma başarısı gösteren Litvanyalı isim, başantrenör olarak ise 2021'de Barcelona'yla çıktığı finali Anadolu Efes'e kaybetmişti.