UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi 27 Şubat 2026 Cuma: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
Avrupa maçları sebebiyle ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında Juventus normal süresi 3-0 biten maçta rakibine 3-2 mağlup olarak skor avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı. 26 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Nottingham Forest ile Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise Şkendiya ile karşılaştı. UEFA ülke puanı adına kritik bir haftaya girilirken, Avrupa arenasında temsilcilerimiz aldığı her galibiyet ve beraberlik başarı sıralamasındaki yeri adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 27 Şubat 2026 Cuma UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA ülke sıralaması güncel son durum... UEFA ülke puanı Avrupa maçlarıyla sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan sonuçlar UEFA ülke puanını doğrudan etkiliyor. Avrupa sahnesinde alınacak her puan, Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte detaylar...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 50.175 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 61.450, 10. sıradaki Çekya'nın 47.625 puanı bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI
1- İngiltere – 112.741
2- İtalya – 97.803
3- İspanya – 91.984
4- Almanya – 88.545
5- Fransa – 79.712
6- Portekiz – 69.266
7- Hollanda – 66.595
8- Belçika – 61.450
9- TÜRKİYE – 50.175
10- Çekya – 47.625
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.