31 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak olan çekilişin ardından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

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TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanır tamamlanmaz sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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