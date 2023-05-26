AIDS hastalığı ile ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR'ın geleneksel galası 2023 Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşti. Bağış gecesine gösteri dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Türk oyunculardan Meryem Uzerli ve Hande Erçel de gecede yerini aldı. İşte amfAR galasından kareler...

Coco Rocha