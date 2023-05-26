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Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı

76. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası yapıldı. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine ünlü yağdı...

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  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    AIDS hastalığı ile ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR'ın geleneksel galası 2023 Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşti. Bağış gecesine gösteri dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Türk oyunculardan Meryem Uzerli ve Hande Erçel de gecede yerini aldı. İşte amfAR galasından kareler...

    Coco Rocha
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Meryem Uzerli
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Hande Erçel
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Lais Ribeiro
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Alica Schmidt
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Georgina Rodriguez
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Tatiana Korsakova
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Rose Bertram
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Heidi Klum
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Alessandra Ambrosio
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Leonie Hanne
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Sara Sampaio
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Ashley Graham
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Frida Aasen
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Izabel Goulart
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Petra Nemcova
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Isabeli Fontana
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Stella Maxwell
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Eva Longoria
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Jourdan Dunn
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Amy Jackson, Ed Westwick
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Shay Mitchell
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Jasmine Tookes
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Devin Brugman 
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Daphne Guinness
  • Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı... Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katıldı

    Georgia Fowler

    Haberin görselleri AP ve Splash tarafından servis edilmiştir. 

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