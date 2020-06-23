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Cannes Online

Dünyanın en prestijli film festivali olarak kabul edilen Cannes Film Festivali, 53 filmlik özel bir seçki ve market bölümüyle başladı. Kovid-19 salgını dolayısıyla bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen festival, 22 - 26 Haziran tarihleri arasında 8 bin 500 sinemacıyla 250 satış temsilcisini buluşturacak

Cannes Film Festivali

Cannes Online adıyla düzenlenen ve 60 ülkenin yer aldığı Cannes Film Festivali'nde bu yıl film yarışması yapılmayacak. Belirlenen 53 filmlik seçki sonbahar aylarında Venedik ve San Sebastian gibi önemli festivallerde ‘Cannes 2020' etiketiyle izleyicinin beğenisine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nın iş birliğinde organize edilen Türkiye bölümünde 'Filming in Turkey' tanıtımı yapılacak.
Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkân sağlayan 'Yabancı Film Yapım Desteği' uluslararası sinema profesyonellerine tanıtılacak.
Destek ile doğal plato özelliğine sahip Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünün artacağı ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olacağı öngörülüyor.
Türkiye bölümünde ayrıca uzun metraj, kısa metraj ve belgesel türlerinde üretilmiş ya da geliştirme aşamasındaki filmlerimiz tanıtılarak sinemamızın tüm türleri uluslararası alanda görücüye çıkıyor.

Türkiye bölümünde yer alan satış ajansları da '7. Koğuştaki Mucize', 'Biz Böyleyiz', 'Omar ve Biz', 'Deliler' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi ilgiyle izlenen, Türk yapımı ödüllü filmleri tüm dünyanın beğenisine sunacak.
'Kız Kardeşler' ile 2019'da Berlin Film Festivali'nde büyük ödül için yarışan Emin Alper ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen yeni film projesi 'Balkaya' ile Cannes Film Festivali'nin önemli bölümlerinden Cinefondation, L'Atelier film geliştirme programında yer alacak.
Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Cinefondation L'Atelier programına 15 proje seçilme başarısı gösterdi.

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