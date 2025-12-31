Cansever'den yeni açıklama
Bir süredir lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu
Giriş: 31.12.2025 - 09:29 Güncelleme: 31.12.2025 - 09:29
Yaşamını Almanya'da sürdüren ve geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan Cansever, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.
Cansever; "Her gün biraz daha iyiye gidiyorum. İşte bakın ziyaretçiler geliyor ben mutlu oluyorum. Allah'ın adıyla, sizin duanızla, doktorların yardımıyla atlatacağız" ifadelerini kullandı.
