        Cansever'den sağlık durumu hakkında yeni açıklama; "İyiye gidiyorum"

        Cansever'den yeni açıklama

        Bir süredir lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu

        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 09:29 Güncelleme: 31.12.2025 - 09:29
        Yaşamını Almanya'da sürdüren ve geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan Cansever, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.

        Cansever; "Her gün biraz daha iyiye gidiyorum. İşte bakın ziyaretçiler geliyor ben mutlu oluyorum. Allah'ın adıyla, sizin duanızla, doktorların yardımıyla atlatacağız" ifadelerini kullandı.

        "Bir yol bulmak istiyorum..."

        Evren, Bahar'ı öptü!

