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Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Haziran ayı ortasında misafirleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Akdeniz çanağındaki ilk Buddha-Bar Beach'in de, Caresse Bodrum sahilinde aynı tarihten itibaren hizmete gireceği belirtildi.

Bodrum’da yaz sezonunu geçirmeyi planlayanlar için, Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum Residences’da kısa ve uzun dönem kiralama seçenekleri de sunuluyor. Caresse The Residences-Bodrum’un ev sahip ve kiracılarının, tüm otel concierge hizmetlerinden faydalanabilecekleri de belirtiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarını aynen uygulayarak misafirlerinin sağlığı ve güvencesinin her zaman öncelikleri olduğunu kaydeden Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’un yatırımcısı Büyükhanlı Kardeşler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı, "Bizim için en önemlisi misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığıdır. Sağlığımızı her zaman önde tutarak kişisel alan, temizlik ve hijyen kurallarına uyulduğu taktirde riski minimumda hep birlikte tutabileceğimize ve 2020 yaz sezonuna hepimizin özverisi ile güçlü bir şekilde gireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Kısa ve uzun dönem özel havuzlu villa, residence, otel oda ve tekne kiralamaları ile ilgili de şimdiden talep almaya başladıklarını bildiren Büyükhanlı, "Bu dönem izole ve yalın bir tatil deneyimi geçirmek isteyenlerin kısa ve uzun dönem ev, otel oda kiralama ve tekne opsiyonlarını daha fazla değerlendireceklerini düşünüyorum” dedi.

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