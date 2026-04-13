Şubatta cari açık 7.5 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri Şubat ayı verilerini yayımladı. Şubat ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 501 milyon dolar açık verdi. Veri 10 ayın zirvesi olarak kaydedildi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon açık kaydedilirken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 478 milyon dolar olarak gerçekleşti.