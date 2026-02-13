Cari açık 2025'te 25.2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2025'te cari işlemler hesabında 7 milyar 253 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık verildi.

Yıllıklandırılmış verilere göre, aralık ayında cari açık yaklaşık 25,2 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 69,7 milyar dolarlık açık oluştu.

Aynı dönemde hizmetler dengesinde 63,5 milyar dolar fazla oluşurken birincil ve ikincil gelir dengeleri sırasıyla 18,5 milyar dolar ve 528 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler söz konusu dönemde 2 milyar 651 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 674 milyon dolar ve 2 milyar 533 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre 2025 yılı aralık ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 3,3 milyar dolar ve krediler 36,2 milyar dolar katkı verirken net portföy yatırımları 1,7 milyar dolar, ticari krediler 2,2 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 15,6 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Söz konusu dönemde Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 22 milyar dolar oldu. Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 465 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 642 milyon dolar artarken yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1 milyar 107 milyon dolar yükseldi. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 252 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 287 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü. Portföy yatırımları ise aralık ayında 73 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 839 milyon dolar ve DİBS piyasasında 501 milyon dolar net alış yaptı. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 383 milyon dolar ve 85 milyon dolar net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 140 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.