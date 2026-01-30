Habertürk
        Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta finale yükseldi! - Tenis Haberleri

        Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta finale yükseldi!

        2026 Avustralya Açık yarı finalinde Carlos Alcaraz, 5 saat 26 dakika süren maçta Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:32
        Avustralya Açık'ta ilk finalist Alcaraz!
        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta Carlos Alcaraz, Alexander Zverev’le karşılaştı.

        5 saat 27 dakika süren maçta Zverev’i 3-2’yle geçen dünya 1 numarası İspanyol raket Alcaraz turnuvada ilk finalist oldu.

        Alcaraz’ın rakibi İtalyan Jannik Sinner ile 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic karşılaşmasının galibi olacak.

