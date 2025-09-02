Habertürk
        Carlos Cuesta Vasco da Gama'ya kiralandı! - Galatasaray Haberleri

        Carlos Cuesta Vasco da Gama'ya kiralandı!

        Galatasaray, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'nın kiralık transferi konusunda Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama ile anlaşıldığını açıkladı.

        Giriş: 02.09.2025 - 00:37 Güncelleme: 02.09.2025 - 00:37
        Ayrılık açıklandı: Cuesta!
        Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta'nın Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralandığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco da Gama ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

        Anlaşmaya göre Vasco da Gama, Galatasaray ile yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2 milyon 250 bin avro olacak.

        Cuesta'nın ücretleri Brezilya ekibi tarafından ödenecek. Vasco da Gama'nın 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup bu opsiyonun kullanılması halinde Galatasaray'a satın alma bedeli olarak 5 milyon 750 bin avro transfer bedeli ödenecek.

