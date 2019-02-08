Çarpışam 10. yeni bölüm için izleyiciler heyecanlı bekleyişe geçti. Dün akşam yayınlanan 9. bölümün ardından 10. yeni bölümden bir sahne yayınlandı. Kerem’in annesi Serpil’i, Meral’in kurtardığının görüldüğü, Veli’nin Adalı’yı oyuna getirip, bir kez daha canını yaktığı, Cemre ile Kerem arasındaki duygusal yakınlaşmanın güçlendiği, Adalı’nın Meltem’in maskesini düşürdüğü ve Adem’in de Veli’nin muhbiri olduğu ortaya çıktığı bölümü, ‘Çarpışma’tutkunları yine nefes nefese izledi.

ÇARPIŞMA 10. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

YENİ BÖLÜM DE HEYECAN DOLU!

Adalı, saldırılarına devam eden Veli’ye karşı ne yapacak? Meral, Kerem’e Demir’le ilgili gerçeği söyleyecek mi? Selim’in şirketinde işe başlayan Zeynep’i bekleyen tehlike ne? Cemre ve Kerem arasındaki duygusal yakınlık nasıl bir hal alacak? Kadir, emniyetteki diğer hainin Adem olduğunu öğrenebilecek mi? Tüm bu sorular ve daha fazlası Çarpışma’nın yeni bölümünde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 14 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

SERPİL’İ, MERAL KURTARDI!

Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan bölümünde; Veli’nin annesini öldürdüğünü zanneden Kerem şoka girdi. Kadir, Kerem, Zeynep ve Cemre, Serpil’i aramak üzere dışarı çıktıkları sırada, Serpil’in sesi duyuldu. Annesini ansızın karşısında gören Kerembüyük bir mutluluk yaşadı. Bu sırada Meral geldi. Serpil, kendisini kurtaranın Meral olduğunu söyledi.

ZEYNEP TEHLİKELİ BİR İŞE SOYUNDU!

Kadir’in, yıllardır hasretini çektiği annesine gitmeyip de kendisine yardıma gelmesinden vicdan azabı duyan Zeynep, Kadir’in annesini bulmasına yardımcı olmak için elini taşın altına koydu. Kadir’in annesini bulmasının tek yolunun, Veli’ye ulaşmak olduğunu bilen Zeynep, bir ipucu bulma umuduyla, tehlikeli olacağını bile bile Selim’in iş teklifini kabul etti.

KEREM, DEMİR’İN KARŞISINA ÇIKTI!

Annesinin başına silah dayayan kişinin Demir olup olmadığını öğrenmek isteyen Kerem, Demir’in karşısına çıktı ve onu Meral’le yüzleştirdi. Demir’in bu açığını kullanıp, ondan para sızdırmayı planlayan Meral, Demir’i ele vermedi.

CEMRE GÖNLÜNÜ AÇTI!

Kerem’in annesini kurtarmış olmayı duygusal bir avantaja da çevirmeye çalışan Meral, sözleri ve davranışlarıyla Kerem ile Cemre arasında üstü kapalı bir kıskançlık krizin yaşanmasına neden oldu. Ancak Cemre, Zeynep’in de teşvik etmesi ile Kerem’e büyük bir adım attı ve onun kafasındaki gelecekle ilgili kaygı duvarlarını yıktı.

VELİ, MERAL’İN ÖLÜM EMRİNİ VERDİ!

Meral’in Demir’den şantajla para istediğini öğrenen Veli, Meral için infaz kararı aldı. Bu görevi de Meltem’e verdi. Aynı anlarda Adalı da, emniyetteki hainin Meltem olduğunu çözdü ve onu takibe aldı. Meltem’in yaptığı telefon konuşmasını duyan Adalı, Kerem’i arayıp Meral’i takip etmesini istedi. Demir’le buluşup, para alacağını zannederek metruk bir binaya giren Meral, karşısında Kerem’i gördü. Bu sırada Meltem geldi ve Veli’ye bilgi verdi. Veli, Meltem’e Kerem’i de öldürmesini söyledi. Meltem, Meral’i yaraladı. Kerem’i öldürmek üzereyken Adalı geldi ve Meltem’i etkisiz hale getirdi.

ADEM’İN DE MUHBİR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Adalı, Meltem’i konuştururken aniden bir silah patladı ve Meltem vuruldu. Ateş edenin ise Adem olduğu görüldü. Adem’in de Veli’nin adamı olduğu ve Veli’nin onu, kız kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kadir’den intikam alması için yıllar önce polis olmaya teşvik ettiği anlaşıldı. Adem ile Veli’nin ölen kız kardeşinin birbirlerini çok sevdikleri ve Adem’in Adalı’ya bu nedenle kin tutuğu ortaya çıktı.

ÇARPIŞMA #ANNEM ETİKETİYLE SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE!

‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 54 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #annem etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 16 saat, dünyada ise 4 saat 35 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 9. bölümüyle; ABC1’de yüzde 5.86 rating ve yüzde 12.18 izlenme payı, AB’de yüzde 6.03 rating ve yüzde 13.17 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.96 rating ve yüzde 8.46 izlenme payı elde etti.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız- Ufuk Hakan Eren’in yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

"ANNEM..."

"ŞAŞIRTIYORSUN BENİ..."

İKİNCİ MUHBİR ADEM!

"OĞLUMUN ÖLDÜĞÜNE İNANMIYORUM!"