“Çarpışma” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.





Diğer yanda Kerem ve Cemre, Meral’i hastaneye getirir. Kontrolünü tamamen kaybeden Yakup ise Demir’i arar ve onu ölümle tehdit eder. Demir ve Belma, Yakup’u ortadan kaldırmak için bir plan yaparlar. Meral de intikam ateşiyle yanmaktadır. Cemre, Belma ve Demir’i darmadağın edecek bir hamle yapar. Cemre, annesinin günlüğünü de okumaya başlar ve hayatında yeni bir pencere daha açılır.

Kerem, iyi ve kötü her anında Cemre’nin yanındadır. Kadir’in, kafasındaki sorulara yanıt bulmadan Zarif’i bırakmaya hiç ama hiç niyeti yoktur.