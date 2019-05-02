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Kadir ve Zarif hesaplaşıyor!

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor. “Çarpışma” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Çarpışma

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.



‘Çarpışma’nın düğümlerin çözüleceği ve çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı, bu akşam ekrana gelecek 20. bölümünün konusu şöyle; Kadir, Zarif’in gözlerinin içine içine bakar. Aklında onlarca soru, kalbinde onun Cansız olduğuna dair büyük bir şüphe vardır. Veli de Cansız’ı nefretle süzer. Ortam çok gergin, Zeynep yoğun stres altındadır. Zira yapılacak en küçük bir hata, Kadir’in baba katili olmasına sebep olacaktır. Kadir ile Zarif’in hesaplaşması başlar. 

Diğer yanda Kerem ve Cemre, Meral’i hastaneye getirir. Kontrolünü tamamen kaybeden Yakup ise Demir’i arar ve onu ölümle tehdit eder. Demir ve Belma, Yakup’u ortadan kaldırmak için bir plan yaparlar. Meral de intikam ateşiyle yanmaktadır. Cemre, Belma ve Demir’i darmadağın edecek bir hamle yapar. Cemre, annesinin günlüğünü de okumaya başlar ve hayatında yeni bir pencere daha açılır.

Kerem, iyi ve kötü her anında Cemre’nin yanındadır. Kadir’in, kafasındaki sorulara yanıt bulmadan Zarif’i bırakmaya hiç ama hiç niyeti yoktur.



Zeynep, Kadir’in Cansız’ın gerçek kimliğini öğrenmesinden ve onu öldürmesinden büyük endişe etmektedir. Zeynep, onu engelleyebileceğini düşündüğü son kişinin de kapısını çalar, bildiklerini anlatır. Ancak Kadir’in Zarif’in Cansız olduğunu öğrenmesi halinde, onu durdurabilecek ne bir söz, ne de bir güç vardır.



“Çarpışma” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Çarpışma’nın 20. bölüm tanıtımları:

 

 

 

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