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Çarpışma final bölümünden ilk sahne: Kadir Veli'den hesap soruyor

Ay Yapım’ın Show TV’de bu akşam ekran yolculuğuna son verecek ‘Çarpışma’ dizisinin final bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Çarpışma

Çarpışma'nın final bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Veli’den hesap soran Kadir’in “Annem öldü, Zeynep öldü!” sözlerinin şok etkisi yarattığı ön izlemede, Veli’nin yaşadığı suçluluk duygusu dikkat çekiyor. Kadir’den, Cansız’ın Aylin’i kaçırdığını öğrenen Veli’nin neler yapacağı merakla bekleniyor.

 

ÇARPIŞMA’NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın nefeslerin tutularak izleneceği, bu akşam ekrana gelecek ‘final’ bölümünün konusu şöyle; Kadir, Zeynep’i hızla hastaneye getirir. Zeynep ölümün kıyısındadır. Cansız’a nefreti katlanarak artan Kadir onu tanıyan, birlikte iş yapanların isimlerini tek tek öğrenir ve izini sürer. Veli de Cansız’ın peşindedir. Kadir ile Veli, iki ayrı koldan ve öldüre öldüre Cansız’a doğru ilerlerler. Kadir ve Veli’nin peşinde olduğu haberi kısa sürede Cansız’a da ulaşır. Cansız, adamlarına Aylin’i kaçırmaları talimatını verir. Aylin, Cemre ile birlikteyken zorla kaçırılır. Cansız, Aylin’in hayatına karşılık Kadir’den Veli’yi öldürmesini ister. Kadir gözünü kırpmadan Veli’yi vurur. Ancak Cansız sözünde durmaz ve Kadir’den, tıpkı Selim gibi kendisini öldürmesini ister. Kadir, Aylin’in yaşaması için tereddüt etmeden silahını başına dayar. Tam da bu sırada bir telefon sesi duyulur Kadir ile Cansız hesaplaşmasının seyri değişir. Artık yolun sonudur ve ikisinden biri için ölüm kaçınılmazdır.

 

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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