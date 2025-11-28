Habertürk
        CarrefourSA yeni dijital cüzdanı Payfour'u hizmete sundu - Teknoloji Haberleri

        CarrefourSA yeni dijital cüzdanı Payfour'u hizmete sundu

        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, alternatif ödeme çözümleri sunarak alışveriş deneyimini iyileştirecek yeni dijital cüzdan uygulaması Payfour'u hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:20 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:20
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, 74 ilde 1250'den fazla mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan kadrosuyla müşterilerine ürünleri ulaştırırken, dijital dönüşümünü güçlendirmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda şirket, alışveriş deneyimini kişiselleştirmek ve iyileştirmek amacıyla Payfour'u hizmete sundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı sürdürdüklerini belirtti.

        Kartallıoğlu, 32 yıllık deneyimlerinden aldıkları güç ve "Yeni Nesil Market" vizyonuyla geliştirdikleri süreçlerle müşterilerine çözüm ortağı olduklarını aktararak, "Yeni Dijital Cüzdan uygulaması olarak hayata geçirdiğimiz Payfour, mağazalarımız, online market uygulamamız ve internet sitemiz üzerinden yapılacak alışverişlerde müşterilerimize alternatif ödeme yöntemleri ve finansal çözümler sunuyor" ifadelerini kullandı.,

        "KARTSIZ, NAKİTSİZ İŞLEM"

        Kredi kartı olmayan, nakit ya da kredi kartı limitini kullanmak istemeyen müşterilerin, Payfour ile sundukları ve finansman hizmetlerinin Dgfin Finansman AŞ tarafından sağlandığı alışveriş kredisi sayesinde alışverişlerini "Şimdi al Sonra Öde seçeneği" ile tamamlayabildiğini anlatan Kartallıoğlu, aynı zamanda Payfour'da kişiye özel oluşturulacak Hazır Limit'in, çeşitli vade seçenekleriyle ödeme yapılmasına imkan sağladığını vurguladı.

        Hızlı ve güvenli alışveriş hizmeti sunan Payfour uygulamasının, ödeme kolaylıkları sağlamakla sınırlı kalmadığını belirten Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

        "Payfour uygulamamızla kişiselleştirilmiş ödeme kolaylıklarının yanı sıra alışverişleri keyifli hale getirecek uygulamaya özel kampanyalar, kişiye özel fırsatlar, puanlar, hazır limit, alışveriş kredisi, ödeme erteleme, taksit seçenekleri ve indirim kazanma fırsatları sunuyoruz. Harcamaların kontrol altında tutulmasını ise uygulama içerisinde yer alan, Payfour ile yapılan alışverişleri gösteren ilave bölümüyle kolaylaştırıyoruz. Ayrıca Payfour kullanıcılarının, farklı markalarda geçerli avantajlara da erişebilmesini sağlıyoruz. Böylece müşterilerimize çok yönlü fırsatlar sunuyoruz."

        Kartallıoğlu, müşteri deneyimini daha da iyileştirmek için doğru adımları atmaya ve teknolojiye olan yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

