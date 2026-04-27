        Haberler Gündem Güncel Çarşı Melikgazi'nin tanıtımı yapıldı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de Çarşı Melikgazinin tanıtımı yapıldı

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Çarşı Melikgazi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, projenin temel amacının Kayseri'nin gıda ürünlerini ve özellikle yerel firmalarını öne çıkartmak olduğunu belirterek, yeni bir ziyaret mekânı kazandırdıklarını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 13:12 Güncelleme:
        Çarşı Melikgazi'nin tanıtımı yapıldı

        Melikgazi Belediyesi'nin yaptırdığı Çarşı Melikgazi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Alpaslan Mahallesi'nde yaptırılan çarşının tanıtımında yaptığı konuşmada, güzel bir hayali hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Projenin temel amacının Kayseri'nin gıda ürünlerini ve özellikle yerel firmalarını öne çıkartmak olduğunu belirten Palancıoğlu, yeni bir ziyaret mekanı kazandırdıklarını ifade etti. Çarşı hakkında bilgi veren Palancıoğlu, 50'nin üzerinde firmaya yer verdiklerini, et, balık, süt, kahve, çiçek, şarküteri, şekerleme gibi birçok ürünün bulunduğu bir çarşıyı hizmete sunduklarını anlattı.

        Palancıoğlu, canlı müzik, sergiler gibi etkinliklerin de çarşıda yer alacağını vurguladı. Çarşının 7 gün boyunca hizmet vereceğini dile getiren Palancıoğlu, şöyle konuştu:

        "Sabah 10'da açılıp akşam 10'da kapanacak. Türkiye'nin ilk gıda alışveriş merkezi. Bu önemli çünkü dünyada benzer örnekler var ama Kayseri'de ve ülkemizde yoktu. Birçok ilçe, birçok belediye bu tür projelerin temelini atacak ve onlar da bu çalışmalara başlayacak. Şimdiden birçok belediyemiz bu konuda girişimde bulundu, projeyi verdik. Toplam arsa 7 bin metrekare, kapalı alanda 50'nin üzerinde firma burada hizmet verecek. Burada ATM'ler olacak. Fatura ödeme noktalarımız olacak. Özellikle arkada çok büyük bir otopark düzenledik."

        Başkan Palancıoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Su bozulur mu?
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
