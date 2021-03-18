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HABERTURK.COM

Akıllı telefon şirketlerinin Türkiye’de üretim yapma girişimleri devam ederken, teknoloji markası Casper, ilk yerli üretim modeli cep telefonunu satışa sundu. Akıllı cep telefonu üretimine başladığını duyuran Casper’ın ilk yerli üretim modeli VIA F20 oldu.

Telefonun yanısıra tablet ve bilgisayar ürünlerinde de üretim yapan Casper, yerli telefon üretimi ile en son teknolojileri Türk kullanıcılarına sunmayı hedeflediğini duyurdu.

DÖRTLÜ ARKA KAMERA

48+5+2+2 MP dörtlü arka kamera ve 8MP ön kamera barındıran Casper VIA F20’da 14 farklı çekim modu bulunuyor. VIA F20’nin kameraları yapay zekâlı algoritmalar ile arka planları optimize ederken pozlama ve arka aydınlatmayı dengeliyor. Bokeh modu ise istenilen detaya odaklanma imkanı sağlıyor.

5000’LİK PİL İLE DONATILDI

6.55’’ HD+ hole ekran teknolojisinin kullanıldığı F20, Incell ekran teknolojisi ile geliyor. Casper’ın yerli üretim akıllı telefonu, çerçevesiz Hole LCD ile yüzde 89 ekran gövde oranına sahip. 1600’e 720 ekran çözünürlüğü sunan Casper VIA F20, kullanıcılara ortalama 2 günü aşkın kullanım olanağı veren pil barındırıyor.

Telefonun 5000 mAh’lik piliyle, 32 saat boyunca konuşma, 11 saat boyunca film izleme, 31 saat boyunca müzik dinleyebilir veya 9 saat boyunca internette video izlenebiliyor.

FİYATI 2699 TL

MediaTek Helio P35’in gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile kullanıcı performansını artıran ve 4x 2.3 GHz + 4x 1.8 GHz işlemci hızıyla çalışan F20, ARM Cortex-53 çekirdeği barındırıyor. Android 10 işletim sistenmiyle gelen Casper VIA F20’nin satış fiyatı ise 2 bin 699 TL olarak açıklandı.

CASPER VIA F20 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,55” IPS In-cell

Ekran parlaklığı: 440 NiT

İşlemci: MediaTek Helio P35 2.3GHz+1.8GHz 8 çekirdekli

Hafıza: 128GB Dahili Hafıza / 4GB RAM

Artırılabilir hafıza: 256 GB

Kamera MP: Arka: 48MP+5MP+2MP+2MP Ön: 8 MP

İşletim sistemi: Android 10

Batarya: 5000 mAh

Ağırlık: 194 gr.

Renk seçenekleri: Platin Beyazı, Platin Mavisi, Platin Yeşili

Grafik işlemci: PowerVR GE8320

Wi-fi: 802.11 a/b/c/g/n

Boyut: 162mm*76.8 mm*9 mm