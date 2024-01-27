Cassio Lincoln Galatasaray antrenmanını ziyaret etti
Galatasaray formasını 2007-2009 yılları arasında giyen Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln, sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bugünkü idmanını 2007-2009 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln ziyaret etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, iki grup halinde 8´e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray'ın bugünkü antrenmanını iki sezon sarı-kırmızılı formayı giyen eski futbolcu Cassio Lincoln kenardan takip etti.
Galatasaray, yarın saat 18.00´de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.