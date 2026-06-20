Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Çatalca'da yamaç paraşütü yapan 2 kişi kayalıklara çarparak yaralandı

        Çatalca'da yamaç paraşütü yapan 2 kişi kayalıklara çarparak yaralandı

        İstanbul'un Çatalca ilçesinde yamaç paraşütü yapan 1'i çocuk 2 kişi, rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarparak yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan yaralılar, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 22:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Paraşütle kayalıklara çarptılar: 2 yaralı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, Çatalca'ya bağlı Ormanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü yapan Tahsin G. (56) ile Defne Nur S. (13), havada bulundukları sırada rüzgara kapıldı. Paraşütün kontrolden çıkması sonucu kayalıklara çarpan iki kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda mahsur kalan yaralılar, ekiplerin ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihbarın ardından ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirtti.

        Güner, "Sağlık ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı çocuğumuz ambulansla hastaneye nakledilmiş, diğer yaralımızın sevki ise ambulans helikopter aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yol çalışmasında bulunan taş bloklarda 722 yılına ait yazıt tespit edildi

        Mardin'in Midyat ilçesinde parke taşı döşeme çalışmasında bulunan Süryanice yazıtlı tarihi taş bloklar üzerindeki incelemede, en eski kitabenin milattan sonra 722 yılına ait olduğu belirlendi.(AA)

        #çatalca
        #Paraşüt kazası
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Malatya'da baba dehşeti
        Malatya'da baba dehşeti
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        Spreyli gasp!
        Spreyli gasp!
        120 kamerayla hırsız avı
        120 kamerayla hırsız avı
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Trump: İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istedim
        Trump: İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istedim
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili