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Dünyaca ünlü oyuncu çift Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, 18 Kasım 2000'de nikâh masasına oturmuştu. Carys Zeta ve Dylan Michael adında iki çocuğu bulunan çift, 23'üncü evlilik yıl dönümlerini duygusal bir mesaj ile kutladı.