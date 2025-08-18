Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Catherine Zeta Jones'tan Michael Douglas'ın emekliliğine yorum: O, babasının oğlu - magazin haberleri

        Catherine Zeta Jones'tan Michael Douglas'ın emekliliğine yorum: O, babasının oğlu

        Catherine Zeta Jones, eşi Michael Douglas'ın oyunculuktan emekli oluşuyla ilgili konuştu: O, babasının oğlu ve çalışmayı seviyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 14:46 Güncelleme: 18.08.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Michael, babasının oğlu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Catherine Zeta Jones, Michael Douglas'ın oyunculuktan emekli olma kararına dair düşüncelerini açıkladı. The Times'a konuşan Jones, eşinin emekliliğini "esnek bir kavram" olarak nitelendirdi.

        "Michael kesinlikle yavaşlama şansını hak etti. Ama asla, asla demem. O, babasının oğlu ve çalışmayı seviyor" diyen Jones, Michael Douglas'ın 2020 yılında, 103 yaşındayken hayatını kaybeden babası Kirk Douglas'a gönderme yaptı.

        Kirk Douglas ile oğulları Michael Douglas ve Cameron Douglas

        REKLAM

        Michael Douglas, temmuz ayında Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'ndeki katılımcılara, "Geri dönmeye gerçekten niyetim yok. Emekli olmadığımı söylüyorum, çünkü özel bir şey çıkarsa geri dönerim. Ama bunun dışında, eşimin çalışmasını izlemekten oldukça mutluyum" demişti. Catherine Zeta Jones, şu sıralar 'Wednesday' dizisinin ikinci sezonunda Jenna Ortega ile birlikte seyirci karşısına çıkıyor.

        'Temel İçgüdü', 'Öldüren Cazibe', 'Oyun', 'Sakın Konuşma' gibi filmleriyle hafızalara kazınan 80 yaşındaki Michael Douglas, "2022'den beri bilinçli olarak çalışmıyorum. Çünkü durmam gerektiğini fark ettim. Neredeyse 60 yıldır oldukça sıkı çalışıyordum ve sette ölüp giden insanlardan biri olmak istemedim" demişti.

        2000'de evlenen Michael Douglas ile 50 yaşındaki Catherine Zeta-Jones'un iki çocuğu bulunuyor

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Michael Douglas
        #Catherine Zeta Jones
        #oyuncu
        #emekli
        #Kirk Douglas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi