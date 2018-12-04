NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin baştan sona çekişme içinde geçen mücadelesinde Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 99-97 yenerek, sezonun 5'inci galibiyetine uzandı.
Cavaliers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp, 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 8 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Jordan Clarkson 20 sayı, 11 ribaunt, Tristan Thompson ise 19 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparken, karşılaşmanın bitimine 3,2 saniye kala attığı basketle takımına galibiyeti getiren Alec Burks, 13 sayı, 7 ribaunt üretti.
Sezonun 17'nci mağlubiyetini alan Nets'te D'Angelo Russell 30 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Spencer Dinwiddie 18 sayı ile maçı tamamladı.
WARRİORS YILDIZLARIYLA KAZANDI
Son şampiyon Golden State Warriors, sezonun 16'ncı galibiyetini, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 128-111 mağlup ederek elde etti. Warriors'ta all-star oyunculardan Stephen Curry 30 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Kevin Durant 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Klay Thompson ise 27 sayı ve 8 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Bu sezon 19'uncu kez kaybeden Hawks'ta John Collins 24 sayı, 11 ribaunt, Trae Young da 20 sayı, 3 asistlik performans sergiledi.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 83-110
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 111-128
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 97-99
New York Knicks-Washington Wizards: 107-110
Toronto Raptors-Denver Nuggets: 103-106
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 103-91
New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 126-129GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.