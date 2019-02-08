Geçen yılın aynı döneminde 151 tonluk çay ihracatı karşılığında 382 bin 617 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece çay ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 110, değer bazında yüzde 102 arttı.
Ocak ayı çay ihracatında 274 bin 515 dolarla Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 165 bin 232 dolarla Fransa, 85 bin 410 dolarla Hollanda izledi.
"ÇAY İHRACATINDA 2019'A GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPILDI"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgenin tarım ürünlerinden çayın, ülke ve bölge dış satımında önemli payı olduğunu söyledi.
Çay ihracatında 2019'a güzel bir başlangıç yapıldığını belirten Kalyoncu, dış satımda ülke çeşitliliğinin de arttığını, Avrupa Birliği ülkelerinin ihracatta ön planda olduğunu dile getirdi.
Turizm potansiyelinin de ihracatı etkilediğini anlatan Kalyoncu, "Türk çayı artık daha fazla tercih ediliyor. Önümüzdeki dönemde de çayın daha fazla ülkeye ihraç edilerek, daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz. Her ülkenin gelenek ve damak tadına uygun ürün üretilmesi ve tüketici trendlerinin dikkate alınmasıyla çay ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz."
Kalyoncu, çay firmalarının artık iç piyasa odaklı üretimden vazgeçmeleri gerektiğini, ÇAYKUR'un çalışmalarının ve tanıtım faaliyetlerinin ihracatın artmasında etkili olduğunu ifade etti.
Pazarlama ve tanıtıma önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, bu yıl çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.
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