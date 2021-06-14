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ÇAYKUR 252 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, birinci sürgün yaş çay döneminde bugüne kadar 252 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını bildirdi

ÇAYKUR 252 bin ton yaş çay aldı
AA

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı yaş çay alımlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Alımların kapasitenin üzerinde devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bugün itibarıyla 252 bin ton yaş çay alımı ile 2020 yılı birinci sürgün alımlarını geçmiş bulunmaktayız. Bu da göstermektedir ki alımlarımız 29 günde geçen yıl yapılan alımın üzerine çıkmıştır. Ayrıca tüm üreticilerimizin ÇAYKUR'a yönelmesi sonunda tam kapasite alımlar ve üretim devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaş çay alımlarına bugünden itibaren limitler artırılarak devam edileceği kaydedildi.

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