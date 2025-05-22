Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2025 yaş çay sezonu için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre alımlar; beden işçisi, teknik kariyerli işçi, çay eksperi, engelli ve eski hükümlü işçi kadrolarına yapılacak. Söz konusu alım için başvuru süreci tamamlandı. Bugün ise kura adımına geçildi. ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı erişime açılırken adaylar ‘’2025 ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...